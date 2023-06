66 nieuwe sociale huurwoningen op IJburg

De eerste bewoners kregen de sleutels van hun nieuwe woning gisteren uitgereikt. Het nieuwe woongebouw is flexibel in te delen. De installaties kunnen makkelijk verplaatst worden, waardoor ook de indeling van de woningen kan worden gewijzigd.

Het gebouw staat op de kop van het Haveneiland West. Op het dak is een tuin aangelegd die regenwater opneemt en vasthoudt. Het overtollige water wordt via een bufferkelder van de parkeergarage afgevoerd naar het riool. In het complex komt ook een broedplaats voor kunstenaars.

Kunstwerk op de gevel

De gevel van het gebouw is voorzien van een kunstwerk. Het werk, getiteld ‘Solid Flow’, bestaat uit 136 objecten in de vorm van lenzen rondom het gebouw. De verzameling lenzen representeert een onderzoek over de verschillende stromen zand die vanaf de start van het Holoceen (ruim 11.000 jaar geleden) tot nu op de plek van het woongebouw zijn afgezet. Dit is terug te zien aan het kleurverloop van de lenzen rondom het gebouw.