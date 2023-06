Liveblog: gemeenteraad debatteert over voorjaarsnota, 'rekening bij volgende generatie'

Zeeger Ernsting, fractievoorzitter van GroenLinks, zegt dat de voorjaarsnota laat zien dat de gemeente blijft investeren in de toekomst. "De brug over het IJ, theater in Nieuw-West, een nieuwe bibliotheek in Zuidoost, het slavernijmuseum, sportvoorzieningen, investeringen in infrastructuur zoals metro's, klimaatmaatregelen en daarnaast bijdraagt aan jeugdzorg en veiligheid voor de Lgbtqia+gemeenschap. En nog veel meer. En dat vervult mij van trots. Trots dat dit stadsbestuur investeert in de stad, haar inwoners en haar toekomst. Juist in tijden dat veel onzeker is."

Toch staat hij er met een dubbel gevoel. "Want de wereld om ons heen is in beweging. De onzekerheid die dat met zich meebrengt, ook voor ons, was en is groot. Er is een oorlog in Europa en daarbuiten. Afgelopen winter een energiecrisis, die erg ingreep in mensen hun bestaanszekerheid. Vluchtelingen die opvang nodig hebben. En de woningnood en de klimaatcrisis waarmee we geen dag langer kunnen wachten om die aan te pakken. En we zien in onze stad ook grote ongelijkheid. In vermogen en inkomen en daarmee ook in vrijheid."