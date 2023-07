AT5-panel: stuur je afvalfoto's in

Zwerfvuil op straat, opengebroken prullenbakken en grofvuil dat op de verkeerde momenten wordt aangeboden. Dat veel Amsterdammers de stad niet schoon genoeg vinden, bleek al uit een peiling van AT5 eind 2020. "De stad is gewoon niet schoon genoeg", erkende ook toenmalig wethouder Ivens in een reactie op ons onderzoek. En die troep was ook duidelijk te zien: panelleden stuurden honderden foto's van afvaloverlast in hun buurt. Daarom maakt AT5 nu de tussenstand op: is de afvalsituatie in Amsterdam sinds het vorige onderzoek verbeterd of juist verslechterd? En hoe staat de stad er nu bij? Deel beelden van de afvalsituatie in jouw omgeving met AT5: de ingezonden foto's worden uiteindelijk gebundeld in een online afvalkaart.