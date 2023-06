Vechten voor een vast huurcontract: "Waar moet ik heen dan?"

Het ziet er somber uit voor tientallen bewoners van Mannoury, een nieuwbouwcomplex in Nieuw-West. Ze rekenden door toezeggingen op een vast huurcontract, maar het lijkt er zeer sterk op dat ze deze zomer toch moeten vertrekken. Bewoners geven het niet op en proberen via de politiek en protest de eigenaar op andere gedachten te brengen.

Bij een kleine protestactie, woensdagochtend voor het kantoor van Aedes Real Estate, reageert Anna verontwaardigd. "Waar moet ik heen dan? Ik ben bijna 32 en ik wil niet meer met huisgenoten wonen." Inmiddels is ze samen met haar vriend toch weer op zoek. "De inkomenseisen zijn steeds bizarder. Soms moet je vier keer de huur verdienen om in aanmerking te komen en zijn er honderden andere kandidaten."

Over een kleine twee maanden lopen de eerste huurcontracten af en Lennard heeft een paar van zijn buren al zien verhuizen. Hij kan het ze niet kwalijk nemen. "Mij is het nog niet gelukt, dus ik voel wel steeds meer de stress."

Bij onder meer de Bond Precaire Woonvormen (BPW) zoeken de bewoners steun voor hun zaak. "Hun buren in de vrije sector krijgen wél een vast contract", zegt Brecht van der Meulen, organisator bij de BWP. En als de tijdelijke huurcontracten straks in de ban zijn gedaan, hebben de nieuwe middenhuurders waarschijnlijk straks wél recht op een vast contract. Waarom gunt Aedes Real Estate dat mazzeltje niet alvast aan de huidige bewoners?

Politiek

Wat de eigenaar beweegt om de huidige bewoners toch in te wisselen voor nieuwe huurders, is onduidelijk. Door afspraken met de gemeente moeten deze appartementen in het middensegment blijven: een grote prijsverhoging zit er dus niet in.

Inmiddels heeft ook de Amsterdamse politiek zich met de kwestie bemoeit. Een woordvoerder van wethouder volkshuisvesting Zita Pels laat weten dat er volgende week een gesprek zal zijn tussen de gemeente en de eigenaar.