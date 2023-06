Verbod op gratis wegwerplastic in zicht, Nieuwmarkt start met plasticvrije terrassen

Op de Nieuwmarkt is een groep horecaondernemers gestopt met de plastic melkcupjes, suikerzakjes en koekverpakkingen. Ze willen hun terrassen helemaal wegwerp-plasticvrij. "We hopen dat zo snel mogelijk de rest van de stad zich bij ons aansluit."

Priscilla den Ouden van Restaurant-Café In de Waag laat trots haar nieuwe melkkannetjes en houten honinglepels zien. "Het enige nadeel is dat ze al een paar keer zijn meegenomen, omdat ze er zo schattig uitzien",vertelt ze. Verder ziet Den Ouden alleen maar voordelen. "Eigenlijk is het helemaal niet zo heel veel anders. Het is gewoon een kwestie van omdenken en anders inkopen. Als je erop gaat letten, merk je pas in hoeveel wegwerpartikelen plastic zit. Daar willen we gewoon van af."

Ook bij Café Fonteyn is er geen wegwerpplastic meer te bespeuren op het terras. "Ik vind dat je als ondernemer een stapje extra moet doen om je in te zetten tegen de eindeloze berg aan plastic. We hebben nu een beetje meer afwas, maar verder is het helemaal niet zoveel extra werk. We zijn alleen nog op zoek naar een goed alternatief voor de honing", vertelt eigenaar Rosa Burger.

Kibbeling op karton

De zeven ondernemers op de Nieuwmarkt lopen een stapje voor op de nieuwe regels voor het verspreiden van plastic. Vanaf 1 juli is het namelijk verboden om gratis plastic, wegwerpbekers en bakjes mee te geven aan je klanten. Als je toch een plastic verpakking aanbiedt, moet je als ondernemer daarvoor een klein bedrag vragen aan de consument. Net zoals dat in 2017 is ingegaan met de plastic tasjes.

Op de Albert Cuypmarkt wordt daar wisselend op gereageerd. Een visboer heeft zijn stapeltjes met kibbelingbakjes gemaakt van rietsuiker al binnen. "We moeten toch samen allemaal een beetje letten op het milieu hè", zegt hij. "En het is ook een beetje lullig om aan de klant per bakkie 15 cent door te gaan berekenen."

De eigenaar van een vishandel honderd meter verderop is minder te spreken over de nieuwe regels. "Ik vind de regels veel te ver gaan. Nu moet ik straks dat geld aan mijn klanten gaan vragen, en de mensen hebben al steeds minder. En die kartonnen bakjes vind ik al helemaal niks, dan wordt je kibbeling helemaal zacht", vindt hij.