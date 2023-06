7 jaar cel geëist tegen man (59) voor invoer 320 kilo cocaïne in bloemendozen op Schiphol

Een 59-jarige medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf op Schiphol wordt ervan verdacht dat hij geholpen heeft bij de smokkel van 320 kilo cocaïne uit Zuid-Amerika. De drugs zijn op 21 mei 2021 in beslag genomen en zaten verstopt in bloemendozen. De Amsterdammer zou samengewerkt hebben met een 52-jarige Diemenaar en een 50-jarige Nieuw-Venneper. Het OM eist respectievelijk 7, 9 en 6 jaar cel tegen de verdachten.

De 59-jarige Amsterdammer zou de dozen cocaïne uit het vliegtuig hebben (laten) halen om de lading buiten het zicht van de Douane verder te laten vervoeren. De 50-jarige verdachte uit Nieuw-Vennep zou vervolgens een rol hebben gespeeld in het verder transporteren vanaf de luchthaven.

De twee mannen zouden in opdracht hebben gewerkt van de 52-jarige verdachte uit Diemen, tegen wie dan ook de hoogste celstraf is geëist. Naast deze drie mannen zijn er nog één andere hoofdverdachte en acht medeverdachten betrokken bij deze zaak. Zij zullen hun eis op een later moment horen.

Schiphol

Volgens het OM zijn er in deze zaak negen verdachten die werken bij bedrijven op Schiphol. Het wordt de verdachten aangerekend dat zij hun functie, waarbij zij toegang hadden tot beveiligde delen van de luchthaven, hebben misbruikt om drugs te smokkelen. Hierbij ondermijnen ze volgens het OM de controle op internationale drugshandel op Schiphol.

De betrokkenheid van de verdachten bij de drugsinvoer blijkt onder andere uit getapte telefoongesprekken en het opnemen van vertrouwelijke communicatie. Het opsporen van de drugs en de aanhoudingen zijn het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Marechaussee, de FIOD en de Douane.