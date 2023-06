Werkzaamheden Bullebak bijna klaar: ''Als laatste gele bord weg is klap ik in mijn handjes''

De werkzaamheden aan de Bullebak, de monumentale brug over de Brouwersgracht, zijn bijna klaar. Fietsers en voetgangers gebruiken de nieuwe brug al en vanaf 22 juni kan al het verkeer er weer overheen. Maar voor het zo ver is moet er nog wel gewerkt worden aan het tramspoor. In Het Verkeer legt omgevingsmanager Annemieke van Baar uit wat er nog moet gebeuren.

Drie jaar lang was het een bouwput maar nu laat omgevingsmanager Annemieke van Baar trots zien wat het eindresultaat is. De binnenkant van de dubbele basculebrug, die opent en sluit met twee beweegbare delen, is volledig vernieuwd. ''We hebben hem van de grond af aan helemaal opnieuw opgebouwd, dus tot en met de funderingspaal.'' Ook al is de brug volledig vernieuwd hij ziet er nog vrijwel hetzelfde uit. ''Daar ben ik heel blij mee'', vertelt Van Baar. ''De Bullebak is nog steeds de Bullebak.'' De gietijzeren hekken en de natuurstenen brughoofden zijn gerenoveerd en teruggeplaatst. Voorbijgangers en bewoners die we spreken zijn blij met de nieuwe brug. ''Nice dat hij nu weer open is.''

''Ik heb er lang op gewacht maar hij fietst fantastisch.'' En: ''Ik ben blij dat er niet iets moderns voor terug is gekomen'', zijn reacties die we horen.

Voordat alle werkzaamheden bij de Bullebak klaar zijn moeten er deze week nog wel aanpassingen gedaan worden aan het tramspoor. De tijdelijke halte en keerwissel, waardoor de tram terug kon rijden de Marnixstraat in, zijn straks niet meer nodig. ''Dus we gaan de halte en het keerwissel verwijderen'', legt Van Baar uit.



Het is voor bewoners nog even doorbijten omdat sommige werkzaamheden 's nachts uitgevoerd worden. ''Die kunnen alleen gedaan worden als de spanning van de bovenleiding af is, en dat doen ze alleen in de nacht.''

Donderdag 22 juli alles klaar Vanaf 14 juni gaat de tram weer over de brug rijden en vanaf 22 juni kan ook het autoverkeer weer over de Bullebak. ''Als het laatste gele bord dan weg is, klap ik in mijn handjes'', sluit Van Baar af.