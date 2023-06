Tarieven parkeervergunningen binnen de ring binnenkort ook omhoog

Houders van parkeervergunningen hebben vandaag in een brief te horen gekregen dat het tarief van hun vergunning flink verhoogd wordt. In Zuid, West en Oost gaat het tarief van 142 naar 177 euro per half jaar en in het Centrum van 287 naar 300 euro. Zo handhaaft de gemeente nog maar twee parkeervergunningstarieven in de stad. De verhoging gaat vanaf 3 juli in.

De buurten in Zuid en West die te maken krijgen met de verhogingen zijn Bos en Lommer, De Baarsjes, Rivierenbuurt, Prinses Irenebuurt, Riekerhaven (Schinkel), Hoofddorppleinbuurt, Apollobuurt en Olympisch Stadion. In Oost en Centrum gaat het om het gehele stadsdeel.

Parkeervergunningen in Westerpark, Oud-West, De Pijp en de Oostelijke Eilanden worden niet duurder. In Nieuw-West, Zuidoost en Noord zijn de tarieven alleen aangepast aan de inflatie. De enige buurt waar het tarief verlaagd wordt, is de Kolenkitbuurt: dat wordt hetzelfde als in Slotervaart.

Wel krijgen vergunninghouders meer uren in de bezoekersregeling, waarmee ze bezoek met korting kunnen laten parkeren. Hoeveel die korting is, verschilt per buurt.

Langer betaald parkeren

Ook de regels voor het parkeren op straat gaat vanaf 3 juli veranderen. Naast dat de tarieven verhoogd worden, moet je straks in de Dapperbuurt, Transvaalbuurt, Indische Buurt, Schinkelbuurt, Willemsparkbuurt, Apollobuurt, Stadionbuurt, Prinses Irenebuurt en de Rivierenbuurt betalen tot 0.00 uur. In de Kolenkitbuurt gaat deze tijd omhoog van 19.00 naar 21.00 uur.

In Buitenveldert en de Zuidas moet je ook betaald parkeren op zaterdag, op de Oostelijke Eilanden ook nog op zondag. In het centrum moet je 24 uur per dag gaan betalen voor het parkeren.

Nieuw parkeerbeleid

De regels voor het parkeren veranderen omdat de gemeente vindt dat de geparkeerde auto te veel plek inneemt in een steeds drukker wordende stad. Daarom wordt van autorijders 'een extra bijdrage gevraagd voor het onderhoud van de stad en benodigde investeringen'.