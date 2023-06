Unieke operatie: enorm dakdek Station Zuid 115 meter verplaatst

Het dek van de Minervapassage van Station Zuid heeft gisteravond en vannacht een afstand van maar liefst 115 meter afgelegd. Het dek was vanwege ruimtegebrek een stuk verderop van beton gemaakt en ligt inmiddels boven de passage.

Het dek weegt 2 miljoen kilo en werd door hydraulische vijzels verplaatst. Het verplaatsten van een soortgelijk dakdeel gebeurde begin dit jaar ook bij de nabijgelegen Brittenpassage. Maar daar kon het dwars verplaatst worden, terwijl het nu in de lengte moest.

"En dat is omdat er boven de bestaande Minervapassaga geen ruimte is om het dek te maken", zegt Emiel Vergouw, projectmanager Zuidasdok. "We hebben het dus een stuk naar het westen kunnen maken. En uiteindelijk moeten we het in de langsrichting helemaal naar het oosten schuiven."

Het enorme dakdek

Het enorme dakdek AT5

Station Zuid

Station Zuid AT5

Station Zuid AT5

Zo moet de Minervapassage eruit gaan zien

Zo moet de Minervapassage eruit gaan zien

Want de verwachting is dat station Zuid , mede vanwege de korte afstand tot Schiphol, uiteindelijk zelfs drukker wordt dan het Centraal Station. Het project loopt op dit moment op schema en zorgen over de financiering zijn er niet meer.

Quote "Het is elke dag te zien dat het hoognodig is, het station barst uit zijn voegen" Emiel Vergouw, projectmanager Zuidasdok

"Dat is een fantastisch gevoel", vindt Vergouw. "Waarmee we lekker aan de slag kunnen. En iets moois kunnen maken. Iets dat hoognodig is, zoals elke dag te zien is op Station Zuid. Het station groeit uit zijn voegen." De Minervapassage moet in 2029 opengaan. Daarna is het project Zuidasdok nog niet klaar, want in de jaren daarna wordt de A10 Zuid nog ondertunneld. Zo zag de megaoperatie er versneld uit:

