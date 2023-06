Bermbrand naast het spoor in Diemen, korte tijd geen treinen tussen Diemen Zuid en Weesp

De brandweer is vanmiddag uitgerukt naar een bermbrand naast het spoor in Diemen. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Door bluswerkzaamheden reden er tijdelijk geen treinen tussen Diemen Zuid en Weesp.

De brand woedt in een stuk berm tussen drie treinsporen in en verspreidt zich over een oppervlakte van 140 meter lang bij 10 meter breed. Hierdoor is het treinverkeer op één spoor tijdelijk gestremd.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse en is begonnen met blussen. "Vanwege de droogte en complexiteit is het een moeilijk incident. We zijn druk bezig om de brand onder controle te krijgen", aldus een woordvoerder van de brandweer.