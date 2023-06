Liveblog: her en der files in de stad door 'knip' op Weesperstraat

Ook bij de kniplocatie Hoogte Kadijk staan de slagbomen nog open. De woordvoerder van wethouder Van der Horst laat weten dat dit komt door de storing in de Piet Heintunnel. "Er is afgesproken dat als de Piet Heintunnel dicht is, dat we dan als het nodig is de slagbomen openzetten. Op dit moment worden er op twee plekken slagbomen en wegmarkeringen geplaatst (Weesperstraat en Kattenburgergracht, red.), daar is het op het moment dicht. De andere twee plekken, waar de slagbomen al werken, zijn nu dus open. Als de tunnel straks weer open is, zetten we alles dicht."