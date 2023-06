Theatervoorstelling in De Balie over uitbuiting van vrouwen

De afgelopen maanden deed AT5 samen met De Balie Live Journalism onderzoek naar vrouwenuitbuiting in Amsterdam. Negen op de tien minderjarige meisjes die slachtoffer zijn van uitbuiting komen niet in beeld van politie en hulpverlening, blijkt uit onderzoek van de Nationale Rapporteur Mensenhandel. Het onderzoek wordt afgesloten met een theaterstuk gebaseerd op gesprekken met slachtoffers, hulpverleners, beleidsmakers, docenten en jongerenwerkers. Het slotstuk Misschien zie je haar vaak alleen is vanavond om 20.00 uur te zien in De Balie.