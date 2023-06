Stad nl Sazzen en darboekas: de Straten in de Louis Bouwmeesterstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Louis Bouwmeesterstraat. Dit is een straat die vernoemd is naar een van de grootste acteurs uit de Nederlandse geschiedenis. Maar vandaag staat niet toneel, maar muziek hier centraal.

Joukje is na jaren in het buitenland gewoond te hebben terug in Amsterdam. In haar leven heeft ze veel gedanst en was ook naar het buitenland vertrokken om in de danswereld te werken. Joukje geeft ons een korte demonstratie van een dansvorm waar ze al heel lang mee bezig is: contactimprovisatie. “Je neemt een punt van contact als begin, en improviseert vervolgens de dans. Je deelt gewicht en houdt elkaar in balans, maar voor de rest mag alles.”

Quote “Je deelt gewicht en houdt elkaar in balans, maar voor de rest mag alles” Joukje

Sinds 2019 heeft Muziekcentrum Aslan een nieuwe locatie geopend hier in de Louis Bouwmeesterstraat. Aslan is ooit begonnen vanuit hun specialisme voor Koerdische muziek en dans, maar tegenwoordig doen zij veel meer. Nu zet Aslan zich onder andere in voor de talentontwikkeling van kinderen hier uit de buurt, maar ook van verder. “Van een hele jonge leeftijd kan je hier je talent ontdekken, als baby al eigenlijk”, zegt Florian. Hij coördineert de lessen die hier gegeven worden en geeft ons een kleine rondleiding.



Quote “Van een hele jonge leeftijd kan je hier je talent ontdekken, als baby al eigenlijk” Florian

Ook organiseert Aslan hier maandelijks concerten. Deze zijn bedoelt voor bewoners van de buurt, en iedereen mag hier gratis naartoe komen. Sinds het begin is Tonny hier enthousiast op afgekomen. “Je komt hier in aanraking met andere instrumenten en andere muzieksoorten.” Hij werd zo geïnspireerd van de buurtconcerten, dat hij zijn eigen saz en darboeka heeft gekocht. “Lavent Aslan speelde op de darboeka mee met de band. Dat vond ik zo'n mooi ding, die wil ik ook hebben.”

Quote “Lavent Aslan speelde op de darboeka mee met de band. Dat vond ik zo'n mooi ding, die wil ik ook hebben” Tonny