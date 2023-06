'Ajax en Maurice Steijn akkoord over driejarig contract als hoofdtrainer'

Ajax zou met Maurice Steijn een akkoord hebben bereikt over een driejarig contract bij de Amsterdammers. Ajax moet nog wel tot een akkoord komen met Sparta Rotterdam, waar Steijn op dit moment nog hoofdtrainer is.

Het Algemeen Dagblad, De Telegraaf en Voetbal International melden dat in ieder geval de trainer en de club eruit zijn. Volgens De Telegraaf heeft Steijn het contract al getekend, AD en VI schrijven dat Ajax op dit moment nog met Sparta in onderhandeling is.

Voordat de Amsterdammers Steijn ook echt kunnen presenteren moeten er nog wel een afkoopsom worden betaald aan de Rotterdammers, aldus het AD. Steijn staat daar namelijk nog een jaar onder contract. Volgens de krant heeft Steijn de clubleiding van Sparta al op de hoogte gebracht dat hij graag bij Ajax aan de slag wil.

De 49-jarige Hagenees kwam bij Ajax in het vizier vanwege het uitstekende seizoen dat hij had met Sparta. Steijn werd met de Rotterdammers zesde in de Eredivisie en wist uiteindelijk de finale van de play-offs voor Europees voetbal te halen. Voor Sparta zat hij op de bank als hoofdtrainer bij ADO Den Haag, VVV Venlo en NAC Breda.

Hedwiges Maduro

Volgens verschillende media zouden de Amsterdammers oud-Ajacied Hedwiges Maduro als perfecte assistent zien van Steijn. Maduro zit op het moment als assistent van Alex Pastoor op de bank bij Almere City, wat van het weekend voor het eerst promoveerde naar de Eredivisie. Ook Maduro heeft nog een contract van een jaar.