Menselijke resten van sinds 1999 vermiste Amsterdammer gevonden in Lelystad

Op een bedrijventerrein in Lelystad werden eind mei menselijke botten gevonden. Na onderzoek blijkt dat dit de resten zijn van Alex van Cittert. De Amsterdammer werd 24 jaar geleden als vermist opgegeven. Zijn vermissing werd een cold case zaak nadat het nooit opgelost werd. De politie houdt er rekening mee dat van Cittert door een misdrijf om het leven is gebracht.

Bij een producent van houten pallets in Lelystad waren eind mei graafwerkzaamheden. Volgens politie Midden-Nederland was dit "gewoon een bedrijf dat daar aan het werk was". Bij het graven werd onder de grond een zeil met meerdere botten aangetroffen. De politie heeft daar dagenlang onderzoek gedaan en meldde twee weken later dat het om menselijke overblijfselen zou gaan.

Van Cittert werd in februari 1999 als vermist opgegeven. In het vermissingsbericht werd geschreven dat er een vermoeden was dat hij naar het buitenland was gegaan. De politie Midden-Nederland gaat in samenwerking met de eenheid van Amsterdam de zaak verder onderzoeken en uitzoeken hoe de man om het leven is gekomen.