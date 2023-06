Door wegwerkzaamheden, een defecte Piet Heintunnel en de knip in de Weesperstraat staat het autoverkeer op meerdere plekken in de stad vast. Verder verrast Ajax vandaag vriend en vijand door Maurice Steijn als hoofdtrainer aan te stellen. Dat en meer in het AT5 Nieuws, gepresenteerd door Lotte Rigter.