Te druk op het stroomnet, in woonwijken ga je het op den duur ook merken

Het stroomnet in Flevoland zit vol. Het piept en kraakt aan alle kanten. Toch merken we in onze woningen nog niet veel van de drukte, het zijn nu vooral bedrijven die ermee te maken krijgen als ze aangesloten willen worden op het elektriciteitsnet of willen uitbreiden. Maar ook voor huishoudens in de provincie komt er meer overlast. Dat denkt Liander, de organisatie die verantwoordelijk is voor een groot deel van het stroomtransport in Flevoland.

We gebruiken steeds meer stroom in de wijken maar dat is vooralsnog vaak niet het probleem. De overbelasting komt vooral door de combinatie met zonnepanelen. Doordat er steeds meer van die panelen op daken gelegd worden, raken de kabels tussen woningen en ook de transformatorhuisjes in de buurt soms overbelast als de zon volop schijnt.

Geen energie, geen geld

Vooralsnog wordt er simpel voorkomen dat het uit de hand loopt. Als zonnepanelen op de daken te veel opleveren en de spanning boven de 253 volt komt stopt de omvormer tussen de panelen en het net automatisch. "Een normale spanning is 230 volt maar als die te hoog is gaat apparatuur zoals je tv en laptop kapot, daarom stoppen die omvormers automatisch. Dat kan meerdere keren per dag gebeuren", vertelt Mark Jurjus van Liander. Op dat moment leveren de panelen dus niets op. Geen energie, geen geld.

Projectontwikkelaar van woningen OVT ontwikkeling uit Emmeloord heeft nog niet veel last van de drukte op het stroomnet. "Maar we zijn er ons wel bewust van. We doen nu de aanvraag voor stroom voor de huizen die we bouwen veel eerder. Zeker twee jaar van te voren", vertelt Jeroen Oost van het bedrijf.

Niemand zijn schuld

We worden in Nederland gestimuleerd om van het gas af te gaan en er is lange tijd subsidie geweest op zonnepanelen. Op dit moment is er onder andere subsidie op warmtepompen. Is dit niet vreemd als het stroomnet vol zit? De projectontwikkelaar vindt van niet: "We zijn het er toch over eens dat we van fossiele brandstoffen zoals olie en gas af moeten. Dat dan nu het stroomnet nog niet klaar is, is niemand zijn schuld", zegt Oost.

Liander staat voor een flinke uitdaging want het stroomnet in woonwijken is 50.000 kilometer lang en dat moet eigenlijk helemaal verdubbeld worden, aldus Mark Jurjus van Liander. Een op de drie straten moet worden opengebroken. Ook moeten er veel transformatorhuisjes bij in de wijken. "Daar alleen al gaan we veel van merken", zegt Jurjus.

Toch is alleen het verzwaren van kabels niet de oplossing voor de drukte op het stroomnet. Zowel Liander als projectontwikkelaar OVT ontwikkeling uit Emmeloord zijn het er over eens dat we moeten beseffen dat we niet allemaal tegelijk stroom moeten opwekken of verbruiken. Dat gaat simpelweg niet passen.