'Slimme camera's op windmolens kunnen levens roofvogels redden'

Het plaatsen van slimme camera's op windmolens kan fatale botsingen van roofvogels tegen de bladen van windturbines in Flevoland voorkomen. Dat zegt voorzitter Hans Pohlmann van Vulture Conservation Foundation. Zijn organisatie zet zich in voor het beschermen, behouden en herstellen van verschillen soorten gieren in Europa.

Afgelopen weekeinde heeft Pohlmann een zeldzame lammergier onder een windmolen aan de Lepelaarweg in Zeewolde gevonden. Er is volgens hem geen twijfel mogelijk dat het beest dood is gegaan door de botsing met de windmolen: "De vogels lag heel nadrukkelijk onder de windmolen en de vleugel, het restant van het stuk dat afgehakt was, lag ongeveer vijftig meter verderop."

Volgens Pohlmann hadden slimme camera's op de molen dit kunnen voorkomen. Die herkennen roofvogels als lammergieren en zeearenden en als die te dichtbij komen, worden de wieken van de turbines automatisch stilgezet. De camera's worden volgens Pohlmann al gebruikt in een aantal natuurgebieden, waaronder de Biesbosch om de vis- en zeearend te beschermen. Hij vindt dat de overheid het plaatsen van de camera's verplicht moet stellen bij het aanleggen van windparken.

Uitgerust met gps-zender

De lammergier die afgelopen weekend door hem werd gevonden is vorig jaar door de Vulture Conservation Foundation losgelaten in het zuiden van Frankrijk. Omdat de vogel was uitgerust met een gps-zender, konden ze precies volgen welke route hij heeft afgelegd.

Zo heeft de gier in het najaar een rondje Parijs gedaan, heeft hij overwinterd in de Alpen en was hij afgelopen week in de buurt van München. "Hij is in Nederland, vlakbij Enschede de grens overgestoken om uiteindelijk te gaan slapen in de buurt van Lelystad", vertelt Pohlmann. "Om de volgende ochtend nog een klein stuk door te vliegen tot in Zeewolde. En daar is hij helaas verongelukt."

Het is volgens Pohlmann de tweede lammergier die in Nederland is doodgegaan na een botsing tegen een windmolen. De eerste fatale botsing was in 2021 in Noord-Holland.