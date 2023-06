Vrije Universiteit moet 25 miljoen besparen: geen contractverlenging voor deel medewerkers

De Vrije Universiteit (VU) gaat komend jaar 25 miljoen euro bezuinigen. Om dat te bereiken zal een deel van de tijdelijke contracten niet worden verlengd, blijkt uit een interne e-mail die in handen is van AT5.

In de e-mail die rondgaat bij de rechtenfaculteit staat dat de financiële vooruitzichten tegenvallen. ''Dat komt onder meer doordat studenten relatief langer over hun studie doen en jaarlijks minder studiepunten behalen dan eerder voorzien,'' schrijft de decaan.

Om de financiële achteruitgang tegen te gaan, wordt er dus in ieder geval flink bezuinigd op de personeelskosten. Een deel van de tijdelijke contracten zal niet worden verlengd. Ook is er sinds februari al een vacaturestop ingesteld op de rechtenfaculteit. ''Met minder mensen moeten we hetzelfde onderwijs blijven geven,'' vervolgt de mail.

De aangekondigde maatregelen zijn onderdeel van een breed pakket aan bezuinigingen die de hele universiteit gaat treffen. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de openingstijden van de gebouwen in de avonden en in de weekenden aan te passen. Bij nieuwe initiatieven moet er in het vervolg eerst gekeken worden welke projecten kunnen stoppen om zo geld vrij te maken.

Tegenvallende studentenaantallen

In februari maakte de universiteit al bekend dat er volgend jaar 18,8 miljoen moet worden bezuinigd. De universiteit noemt als redenen de stijgende energiekosten en de inflatie. Daarna presenteerde het ministerie van Onderwijs de verwachting over de studentenaantallen, en die vielen tegen. Zodat het bezuinigingsbedrag steeg naar 25 miljoen, zegt bestuursvoorzitter Mirjam van Praag in een bericht van de universiteitskrant dat vandaag is gepubliceerd. Daarnaast heeft de VU de komende jaren te maken met de afschrijvingskosten van nieuwe gebouwen, die 'aanzienlijk' zullen stijgen.

Elke faculteit zal te maken krijgen met bezuinigingen, hoe die er precies uit gaat zien is nog niet bekend. "Deze maatregelen lopen erg uiteen, omdat elke faculteit en dienst uniek is en er dus ook verschillende benaderingen nodig zijn om de doelstelling te behalen,' valt te lezen in de maatregelen.

Met de aangekondigde maatregelen bij elkaar bespaart universiteit op het moment nog 18 miljoen euro, er moet dus nog 7,5 miljoen worden vrijgemaakt om de bezuiniging te halen. In het mailverkeer valt te lezen dat de onderwijsdirecteur en het onderwijsbureau werken aan een plan waarop opleidingsdirecteuren, afdelingshoofden, docenten en studenten kunnen reageren. Het uiteindelijke plan moet rond de zomer klaar zijn.