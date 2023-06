Brasapark krijgt vorm: stadsdeel Zuidoost opent 'speeltuin zonder beperkingen'

Het Brasapark, het park dat is geopend op het dak van de Gaasperdammertunnel, krijgt na een jaar eindelijk het eerste parkonderdeel. Stadsdeel Zuidoost opent vandaag een speeltuin zonder beperkingen, die ook geschikt is voor kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking.

Het Brasapark werd vorig jaar maart door toenmalig wethouder Jakob Wedemeijer en stadsdeelbestuurder Dirk de Jager geopend. Het park ligt op het dak van de Gaasperdammertunnel, de A9, en heeft een nogal wat aparte verhouding daardoor: het is namelijk 3 kilometer in de lengte en maar 65 meter in de breedte. Behalve een schommel met de naam van het park en wat tuintjes is het vooralsnog een groene vlakte van zo'n 190.000 vierkante meter.

Met de opening van de speeltuin wil het stadsdeel daar nu verandering in gaan brengen. De bedoeling is dat in de speeltuin alle kinderen kunnen spelen, ook met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 70 procent van de speeltoestellen zijn daarom toegankelijk gemaakt voor iedereen. Zo zijn een aantal toestellen bijvoorbeeld rolstoelvriendelijk gemaakt en is er gekozen voor kleuren die geschikt zijn voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Voor de rest moet Amsterdams grootste en nieuwste park twee urban sports-zones gaan krijgen. In de één moet je gaan kunnen freerunnen, de ander is geschikt voor skateboarden en BMX'en. Daarnaast worden de tuinen van het park mooier aangekleed, waar er ruimte is voor kleinschalige horeca, en komen er kunstwerken in het park. In het midden van het park blijft ruimte voor kleinschalige evenementen.