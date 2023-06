Stad nl “Mensen staan hier een boom te knuffelen een uur lang”: De Straten op de Prins Hendrikkade

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag heeft Redouan wat lekkers meegenomen, want we gaan op burenbezoek. Sinds een aantal maanden is de redactie van AT5 verhuisd naar de OBA Oosterdok. Hoogste tijd dat wij kennismaken met de overburen op de Prins Hendrikkade.

Graham woont al 45 jaar op zijn boot Standby, en ligt hier in het Oosterdok. Toen hij zijn boot voor het eerst zag, raakte hij er al gelijk verliefd op. Nu nog steeds pleegt hij met liefde onderhoud aan zijn boot, en dat doet hij samen met de ander woonbootbewoners hier in het Oosterdok. Uit liefde voor zijn medebewoners heeft hij zijn levenspassie aan het werk gezet, namelijk tekenen. Graham heeft schetsen gemaakt van alle woonbootbewoners hier in het Oosterdok. “Ik wou graag de hele buurt tekenen.”

Naast dat Koen ons mag verwelkomen als nieuwe buren, mogen wij Koen hier ook verwelkomen in Amsterdam. Koen is namelijk uit het Verre Zuiden hierheen gekomen. “Ik ben hier echt op een top plekje terecht gekomen.” Die overstap was wel even wennen. Je zou het bijna niet geloven, maar Koen heeft zijn nieuwe plek binnen een mum van tijd weten te vinden. “Wij hebben daar toch wel geluk mee gehad, want wij waren maar een week aan het kijken.”

Ten slotte gaan we langs bij Peter. Hij heeft hier zijn tattooshop Walls and Skin. Hij zit al bijna dertien jaar in het vak. Hij heeft tatoeages zien veranderen van taboe naar mainstream. “Ik heb het nog van een oude Satudarah-baas geleerd.” Dat het publiek inmiddels is veranderd wordt gelijk duidelijk wanneer een jonge jongen binnenkomt. Ook heeft Peter nog een oproep voor de directeur van het Scheepvaartmuseum. "Kom op hè!"



