Ajax-trainer Steijn verrast door aanstelling: "Dacht niet dat ze bij mij zouden uitkomen"

De kersverse Ajax-trainer Maurice Steijn heeft vandaag zijn eerste persconferentie gegeven als hoofdtrainer van de club. De opvolger van John Heitinga kan begrijpen dat er veel verbaasde reacties zijn door zijn komst. Zelf was de geboren Hagenees ook enigszins verrast.

"In aanleg ben ik wel verbaasd dat ik hier zit, omdat ik niet had verwacht dat Ajax bij mij zou uitkomen", geeft Steijn als antwoord op een vraag. "Een aantal weken geleden is het eerste contact gelegd en hebben we goede gesprekken gevoerd. Dan weet je dat je een van de kandidaten bent en gaat het steeds meer leven en krijg je er gevoel bij. Uiteindelijk heeft het geleid dat ze keuze voor mij hebben gemaakt." De oefenmeester begrijpt ook de verbazing en twijfels rond zijn aanstelling. "Ik ben geboren in Den Haag en heb een aantal criteria die de club graag ziet, zoals Ajax-dna en het spelen van Champions League, niet. Maar ik sta wel voor een aantal andere dingen, dus ik hoop dat het een heel goed huwelijk gaat worden. Mijn plan is om met Ajax het hoogst haalbare na te gaan streven, kampioen worden dit jaar en aanhaken bij de Europese top. Daar gaan we met z'n allen hard aan werken."

Quote "Maurice heeft het beter gedaan bij alle teams die hij heeft getraind dan verwacht" Sven Mislintat - directeur voetbalzaken Ajax

Tijdens de persconferentie nam ook Sven Mislintat, de directeur voetbalzaken van Ajax, plaats achter de microfoon. De Duitser verklaarde waarom hij uiteindelijk de keuze heeft gemaakt voor de trainer van Sparta Rotterdam. "We hebben videoanalyse en data gebruikt om te kijken welke coaches het beter doen dan verwachting. Het was een grote reden dat Maurice is gekozen. Hij heeft het namelijk beter gedaan bij alle teams die hij heeft getraind dan verwacht, het is een echte overperformer. Hij stond vanaf het begin op de lijst met mogelijke trainers en was duidelijk een van de topkandidaten." Een van de criteria waar Ajax in eerste instantie voor leek te gaan was de Europese ervaring, Steijn heeft dat niet. Maar Mislintat kan dat ook netjes uitleggen. "Ajax is een club die de kansen geeft aan spelers en trainers. Dat deden we ook met Erik ten Hag. Het heeft in de geschiedenis ook vaker goed uitgepakt voor de club. Als je kijkt naar Maurice zijn laatste periode bij Sparta, dan heeft hij het uitstekend gedaan en moest hij wel een topkandidaat zijn voor onze nieuwe hoofdtrainer."

Quote "Ik vind Amsterdam een geweldig mooie stad" Maurice Steijn - kersverse Ajax-trainer

Steijn heeft als geboren Hagenees en coach van een Rotterdamse ploeg gelukkig ook wat met Amsterdam. "Ik heb er zeker iets mee. Ik vind het een waanzinnig mooie stad en ben er ook al vaker geweest. We komen hier winkelen en we pakken ook weleens een hotel en dan struinen we door de binnenstad. Ik vind het een geweldig mooie stad." Wonen zit er voorlopig alleen nog niet in, dat blijft hij doen in zijn oude vertrouwde Den Haag.