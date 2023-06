Nieuwe aflevering OBA Live: herdenkingsjaar slavernijverleden

De grachtengordel, de monumentale huizen, ornamenten en straatnamen, allemaal aspecten die ons kunnen doen herinneren aan ons slavernijverleden. Wat er heeft afgespeeld in Amsterdam en nog steeds voelbaar is, daar praten we over in deze aflevering van OBA Live.

AT5

We staan aan de start van het herdenkingsjaar slavernijverleden. Tijdens dit jaar zijn er door heel Amsterdam activiteiten gepland over het slavernijverleden en doorwerking daarvan in het heden. Op 1 juli begint het herdenkingsjaar met de nationale herdenking en viering van Keti Koti. Deze zijn groter dan voorgaande jaren, met een bezoek van de koning en extra activiteiten. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat slavernij in Suriname en het Caribisch gebied daadwerkelijk afgelopen was. Naast de trans-Atlantische slavenhandel wordt er ook stilgestaan bij de slavenhandel in voormalig Nederlands-Indië.

Quote Het slavernijverleden is deel van van onze vaderlandse geschiedenis." Aspha Bijnaar – directeur EducatieStudio

"We herdenken de grote stappen die wij met zijn allen hebben gezet. Om het bewustzijn te doen landen dat het slavernijverleden deel is van van onze vaderlandse geschiedenis", vertelt Aspha Bijnaar, directeur bij EducatieStudio.

Aspha Bijnaar – directeur EducatieStudio

Sporen van de geschiedenis van het slavernijverleden zijn nog steeds zichtbaar in de stad. "De grachtengordel is gebouwd met het geld dat verdiend is in de 17e eeuw. Een van de belangrijke elementen daarvan was slavernij en slavenhandel", legt Mark Ponte uit. Hij is historicus bij het stadsarchief Amsterdam.

Links: Mark Ponte – historicus stadsarchief Amsterdam / Rechts: Wendeline Flores – conservator Tropenmuseum

Het is belangrijk om kennis over het slavernijverleden op verschillende manieren delen. Een voorbeeld hiervan is de tentoonstelling 'Onze koloniale erfenis', te zien in het Tropenmuseum. Conservator Wendeline Flores heeft de expositie samengesteld. "We vonden het belangrijk om mensen uit te leggen wat is het koloniale systeem en hoe werkt die door het heden." Daarnaast vertelt Flores dat er nog meer andere verhalen zijn om te delen. "We willen mensen als boodschap meegeven dat er ook altijd verhalen zijn van verzet, veerkacht en creativiteit te vinden zijn.

