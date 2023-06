Het verlossende belletje voor examenleerlingen: "Oh yes!"

Voor duizenden jonge Amsterdammers was vandaag misschien wel één van de meest spannende dagen uit hun leven. Zij kregen antwoord op de vraag of zij geslaagd zijn of gezakt voor hun eindexamens. AT5 wachtte samen met leerlingen Kasper en Venitcia het verlossende belletje af.

Hoewel Venitcia da Luz, leerling van het Lely Lyceum in Zuidoost, héél hard heeft geleerd, staat ze nu strak van de zenuwen. "Ik heb al met de N-term berekend dat het wel goed zit, maar toch is het anders als je het officieel hoort", zegt ze. Vorige maand spraken we Venitcia ook, toen de examens begonnen. Toen zei ze: "Mijn moeder werd zelfs boos dat ik teveel aan het leren was."

Kasper Verheij van het Spinoza Lyceum is er wel relaxed onder. Ook hij zei vorige maand dat het wel goed moest komen. "Ik heb dat toen gezegd, dus nu móét ik wel slagen. Het zou wel grappig zijn als ik zak. Dan mogen jullie lachen", grapt hij.

Geslaagd of gezakt?

En dan is dat moment daar. Beiden krijgen een telefoontje. En beiden zijn... "Geslaagd!", aldus de mentoren. Mét mooie cijfers, wordt er nog benadrukt. Venitcia krijgt een hele dikke knuffel van haar moeder. "Ik ben zo trots op mijn dochter", zegt haar moeder, terwijl ze de tranen wegveegt. Op de vraag of ze nu toch blij is dat Venitcia hard heeft gestudeerd, antwoordt ze: "Ja, maar ze mag ook af en toe een beetje ontspannen, hoor."