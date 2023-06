Brug 252 wordt gemaakt: ''Eindelijk want het lag heel lang stil''

Brug 252 op de Nieuwe Achtergracht, die in 2016 de naam Diamantbewerkingsbrug kreeg, wordt opgeknapt. In deze aflevering van Het Verkeer horen we waarom het zo lang moest duren en wat het betekent voor het wegverkeer. Volgens projectleider Stefan Vlasblom moeten we eind september weer over de brug kunnen.

De werkzaamheden aan brug 252 maken onderdeel uit van een grote opknapbeurt van vijf stalen voetgangersbruggen in het centrum van de stad. ''Het staal heeft een nieuwe laag coating nodig, het brugdek is aan vervanging toe en ook de landhoofden, met name het metselwerk, moet nodig aangepakt worden.'' En dan moet de brug er weer 30 jaar tegenaan kunnen volgens projectleider Stefan Vlasblom. ''Ja, ik ben er blij mee'', zegt een bewoonster van de gracht. ''Ik denk dat het een beetje zonde is als er eentje staat en er geen gebruik van wordt gemaakt.''

Een dame die vroeger altijd de brug pakte om naar yoga te gaan op de Nieuwe Achtergracht zegt: ''Eindelijk, want het lag heel lang stil.'' Ze vraagt zich af waarom de start van de opknap van deze brug eigenlijk zo lang op zich liet wachten. De brug lag er al lange tijd werkloos bij. ''Hij is destijds dichtgezet omdat er twijfels waren over de constructieve veiligheid en veiligheid gaat boven alles'', legt Vlasblom uit. ''En gezien het een monumentale brug is was er nogal wat tijd nodig om tot de juiste plannen te komen om dit werk buiten te mogen uitvoeren.''

Afsluiting

Tijdens de demontage en de montage van de brug is er twee keer een afsluiting van drie weken. Verkeer wordt dan omgeleid. Verder kan het verkeer doorgang vinden behalve de voetgangers over de brug uiteraard. Als we aan een werkman vragen hoe het is om op deze brug te werken grapt hij: ''Het is hier wel gezellig, het is lekker rustig op de Weesperstraat deze dagen en het zonnetje schijnt, dus het kan slechter.''