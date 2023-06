Vliegfunctie Google Maps nu ook beschikbaar in Amsterdam

Na grote steden als Londen, Sydney, New York en Tokio is Google Immersive View vanaf vandaag ook beschikbaar in Amsterdam. Met deze nieuwe functie vlieg je als een vogel langs verschillende gebouwen, parken en grachten in de stad.

Door middel van geavanceerde AI-technologieën en ontelbaar veel luchtfoto's en Streetviewbeelden is het vanaf vandaag mogelijk om via de app verschillende plekken in 3D te bewonderen. Ook is het mogelijk om live een inschatting van de drukte of de weersvoorspelling op een willekeurig tijdstip te checken.

Niet alleen voor toeristen

Volgens Google geeft Immersive View gebruikers het gevoel dat je nieuwe plek bezoekt zonder dat je je huis hoeft te verlaten.

Naast de bekende toeristische trekpleisters, zoals de grachtengordel, het Paleis op de Dam en het Rijksmuseum, zijn er ook een paar niet-toeristische plekken vanuit vogelperspectief te zien. Zo zouden de Oranjekerk bij het Sarphatipark, het Q-Factory restaurant in Oost en natuurpark Spoorzicht in Diemen ook zijn meegenomen in de nieuwe functionaliteit.