Na twee maanden is brug bij Stopera weer in gebruik

De brug bij de Stopera, vernoemd naar één van de mensen die verantwoordelijk was voor het redden van honderden Joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog, was vorig jaar bijna vijftig jaar oud en aan vervanging toe. Die werkzaamheden waren in april 2022 klaar, maar ongeveer een jaar later ging een van de twee aandrijvingen stuk en sloot de brug opnieuw voor het verkeer. Volgens omwonenden schreef de gemeente in een brief dat de brug dreigde af te breken als die open of dicht zou gaan.

Voetgangers en fietsers moesten daardoor twee maanden lang om lopen en fietsen. Dat kon via de andere kant van de Amstel of door de Nieuwe Herengracht af te gaan in de richting van de Weesperstraat. "Ik ga er nu helemaal omheen lopen. Wat een lange tocht is voor iemand die slecht ter been is", vertelde een oudere vrouw in april aan AT5.

De gemeente moest in eerste instantie onderzoek doen naar de oorzaak van het probleem voordat zij aan de slag gingen om het te herstellen, om zo herhaling te voorkomen.