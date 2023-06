Flinke brand vannacht op dakterras in Zuid

Op de hoek van de Ceintuurbaan en de Van Woustraat heeft vannacht een flinke brand gewoed op een dakterras. Door de brand moesten twee woningen worden ontruimd. Er vielen geen gewonden. Wat de oorzaak is moet worden uitgezocht, maar waarschijnlijk heeft het te maken met de warme droge periode in de stad.

Rond 01.00 uur werd er bij de brandweer een melding gemaakt van de brand. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse om de brand te blussen. Uiteindelijk was na ongeveer een uur blussen de brand onder controle. Zowel het pand waar de brand plaatsvond, als de woning daarachter op de Van Woustraat werden ontruimd.

De brandweer doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak. Wel wordt er rekening mee gehouden dat mogelijke zomerscenario's bijvoorbeeld een sigaret in een verdroogde bloembak of een barbecue die nog aan het nasmeulen was. Hoeveel schade de brand heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk.