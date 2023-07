Podcast: moeten jongeren zich beter leren wapenen tegen mentale problemen?

Hoe komt het dat zoveel jongeren kampen met en burn-out? Is er iets veranderd in onze maatschappij? Of horen mentale problemen simpelweg bij het leven en moeten jongeren zich ertegen leren wapenen? Noortje Bijl en Djessie Visser gaan in deze podcast van Wij Zijn Amsterdam in gesprek met neurowetenschapper Jeroen van Baar en Max van Maarschalkerwaard, die zelf een burn-out heeft gehad.