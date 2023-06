Wie wordt Amsterdammer van het Jaar 2022?

Zaterdagavond is het zover! Dan wordt bekend wie de prijs voor 'Amsterdammer van het Jaar 2022' in ontvangst mag nemen op het podium van het DeLaMar Theater. Omdat de stembussen bijna gaan sluiten, zetten we voor de twijfelaars alle genomineerden nog een keer op een rij. Keuze kunnen maken? Stemmen kan hier.

Alle genomineerden van dit jaar - Anita Edridge

De jaarlijkse publieksprijs is bedoeld om een Amsterdammer in het zonnetje te zetten die zich onvermoeibaar inzet voor andere inwoners van de stad. Winnaars uit vorige jaren zijn bijvoorbeeld jeugdhulpverlener Jason Bhugwandass (2021), Kurano Bigiman die een Gymnasium opzette in Zuidoost (2020) en zangeres Merel Huizinga (2019).

Quote "Homoseksualiteit wás gewoon, maar is minder gewoon geworden." Menne Vellinga, scheidend ceremoniemeester Homomonument

Menne Vellinga is dit voorjaar, na 36 jaar gestopt als ceremoniemeester van het Homomonument. Hij één van de oprichters van het monument aan de Westermarkt en draagt nu het stokje over aan de volgende generatie voorvechters van de Amterdamse LHBTIQ+-gemeenschap. In al die tijd heeft Menne ervoor gezorgd dat het homomonument een plek is geworden voor demonstraties, de 4 mei-herdenking, de Gay-Pride én voor ieder die stil wil staan bij iemand die het slachtoffer is geworden van anti-homogeweld.

Quote "Het liefst zouden we willen dat de Lutkemeerpolder zèlf Amsterdammer van het Jaar werd." Natasha Hulst, collectief Voedselpark Amsterdam

Natasha Hulst en Danny Edwards van het collectief Voedselpark Amsterdam zetten zich al jaren in voor het behoud van de Lutkemeerpolder in Nieuw-West. Ze willen voorkomen dat de laatste vruchtbare akkergrond van Amsterdam zal verdwijnen door de komst van grote distributiecentra die de gemeente hier wil laten bouwen. Op deze grond verbouwen ze biologische groenten voor meer dan honderd Amsterdamse gezinnen en ze willen de plek behouden voor alle Amsterdammer die hier in de grond willen wroeten of willen recreëren.

Quote "Als je je zaakjes op orde hebt, heb je minder zorgen, minder problemen." Özlem Bayar, oprichter Stichting Raad is Daad

Özlem Bayar is oprichter van Stichting Raad is Daad en helpt Amsterdammers met ingewikkelde financiële kwesties zoals subsidieaanvragen en belastingaangiftes. Veel Amsterdammers die de Nederlandse taal niet machtig zijn, raken verstrikt in de ingewikkelde regelgeving en digitale formulieren. De vrijwilligers van Raad is Daad spreken verschillende talen en geven ook taallessen en cursussen digitale vaardigheden om hun cliënten zelfredzaam te maken.

Quote "Dat alle kinderen de kansen krijgen die ze horen te krijgen: dat is mijn droom." Kwame Agyapong-Ntra, oprichter Stichting SPE

Kwame Agyapong-Ntra, door zijn leerlingen 'Meester Kwame' genoemd, is de oprichter van bijles- en huiswerkinstituut Stichting SPE in Zuidoost. Kinderen en jongeren tussen de 4 en 23 jaar oud kunnen hier terecht voor ondersteuning bij school en studie. Ook organiseert hij beroependagen, zodat kinderen geïnspireerd worden door rolmodellen die veel bereikt hebben in hun leven. De lessen bij SPE zijn ook te betalen voor wie niet veel te besteden heeft. Zo wil Kwame gelijke kansen creëren voor iedereen.

Quote "Het is ook wel nodig tegen de eenzaamheid, even een praatje en een gebbetje." Bientje Werkhoven, kookt voor senioren

Bientje Werkhoven is vrijwilliger bij De Speeltuinvuist in Zuid. Daar organiseert ze al jaren een eetclub voor senioren. Samen met andere vrijwilligers bedenkt, bereidt en serveert Bientje elke woensdagavond een driegangenmenu. Er is veel eenzaamheid onder ouderen merkt Bientje. De vaste eetafspraak zorgt ervoor dat de ouderen elkaar ontmoeten, nieuwe sociale contacten opdoen en natuurlijk een gezellige avond met elkaar hebben.

Quote "We need more space om aan de vraag te voldoen, letterlijk en figuurlijk." Marian Duff, oprichter OSCAM

Marian Duff is de oprichter en directeur van museum OSCAM in hartje Zuidoost. OSCAM staat voor Open Space Contemporary Art Museum, is gratis toegankelijk en biedt een podium aan jonge, talentvolle kunstenaars van kleur die ergens anders niet de kans krijgen om hun werk te tonen. Met museum OSCAM wil Marian een afspiegeling van de multiculturele samenleving zijn en de verhalen vertellen die andere musea laten liggen.