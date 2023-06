Kwame Agyapong-Ntra is uitgeroepen tot Amsterdammer van het Jaar 2022. In een uitzinnig DeLaMar reikte burgemeester Halsema hem zojuist de prijs uit.

Kwame, ook wel "Meester Kwame" genoemd, is de oprichter van Stichting SPE in Zuidoost. Daar zetten hij en tientallen docenten zich dagelijks in om kinderen bijles te geven en ze te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.