Toeristenbussen mogen dankzij ov-ontheffing wel langs slagboom Kattenburgergracht

Sinds de knip in de Weesperstraat is er een alternatieve route bedacht voor ov-bussen. Hop-on-hop-off-bussen vallen daar ook onder. Zij hebben een 'ontheffing van concessieplicht' gekregen, wat zou betekenen dat ze in dit geval ook het recht hebben om op de aangepaste route te rijden.

Omdat die route maandag nog niet klaar was, mochten hop-on-hop-off-bussen de eerste dag nog langs de slagboom op de Weesperstraat rijden.

Wethouder Melanie van der Horst legde dinsdag uit dat de toeristenbussen maandag nog een uitzondering kregen, omdat de alternatieve route die ze deze maand moeten rijden nog niet klaar was. Sinds dinsdag kunnen de bussen wél over die route rijden.

Die alternatieve route gaat dus langs de Kattenburgergracht, waar om sluipverkeer te voorkomen ook slagbomen zijn neergezet.