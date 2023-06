Man bekent aansteken van heftige woningbrand bij ex: "Kronkel in mijn hoofd"

Een woning die volledig onbewoonbaar wordt verklaard, na een felle brand die begon bij een scooter. Die casus stond vandaag centraal in de rechtbank. De 32-jarige man die ervan verdacht wordt dit op 3 januari op de Laanweg in Noord te hebben gedaan, bekent deze daad vandaag bij de rechter. "Ik vind het verschrikkelijk en heb het nooit zo bedoeld." Maar daar denken de slachtoffers anders over. Het Openbaar Ministerie (OM) eist vier jaar cel en tbs.

"Ja", zegt verdachte B. als de rechter de zaak vrijdagochtend start en vraagt of verdachte B. de brand heeft aangestoken. "Ik was woedend, ik heb een kronkel in mijn hoofd." Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt B. van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling. Net voor middernacht staat er een scooter in de fik in een achtertuin op de Laanweg. De brand slaat over naar het huis en binnen de kortste keren staat het hele pand in lichterlaaie. De vrouw, tot kort voor de brand de vriendin van B., en haar zoon kunnen het pand net als bijna alle huisdieren op tijd verlaten. Niemand raakt gewond, wel raken ook de woningen van de buren beschadigd. Ruzierelatie "Alles, maar ook echt alles, al onze bezittingen zijn ons die nacht ontnomen. Deze traumatische ervaring heeft ons leven voorgoed veranderd. We herbeleven de brand iedere dag wel een keer, we slapen slecht", zo begint het spreken van de 54-jarige bewoonster van het huis. Haar zoon: "Enkel barbecuerook is al genoeg om de nacht opnieuw te beleven." De ochtend na de brand wordt verdachte B. aangehouden in zijn woning.

Quote "Je dreigde al eerder met het in de fik steken van ons huis. Had ik dat toen maar serieus genomen" Slachtoffer tegen de verdachte

"Ik heb niet nagedacht op dat moment. Ik kreeg een kronkel in mijn hoofd en heb het in woede gedaan." Direct wanneer de rechter de verdachte vraagt wat hij te maken heeft met het uitgebrande huis, bekent hij dat hij dit heeft gedaan, wat de rechter enigszins verbaast. "Door de drank wist ik niet wat ik deed. Pas thuis in normale staat besefte ik het." Hij had een relatie met het slachtoffer: "De relatie was op dat moment niet goed en stabiel", bevestigt B. als de rechter het hem voorlegt. Ze hadden al langere tijd ruzie, onder andere om het gebruik van de auto van zijn toenmalige vriendin. Die auto zou hij, volgens het OM en de slachtoffers, hebben meegenomen na de brand. Volgens zijn ex-vriendin dreigde hij al eerder met het in brand steken van het huis: "Had ik dat maar serieus genomen", staat in haar verklaring, die ze in tranen aanhoort.

"Dit was niet mijn bedoeling en pas toen ik zag dat er niemand thuis was, bedacht ik om dit te doen." Al zegt het OM dat B. heeft moeten geweten dat er iemand thuis was door de scooters in de tuin en het licht dat scheen onder het rolgordijn door. Hij schroeft naar eigen zeggen de tankdop van een van de scooters dichtbij het huis in de tuin open en hield er een aansteker bij. "Ik ben meteen weggerend en bedacht de volgende dag pas wat er gebeurde." De metershoge vuurzee 'had hij niet verwacht'. Drank, drugs en liefde vermijden Op iedere mogelijke manier probeert verdachte te laten blijken dat hij spijt heeft en hij zijn eigen gedrag verschrikkelijk vindt." Ik denk altijd dat ik het zelf wel kan en dan gaat het mis", vertelt de verdachte over eerdere behandeling. Hiervoor zat hij meermaals vast, de rechter vraagt waarom hij ineens zo graag hulp wil: "Is dat omdat tbs boven uw hoofd hangt?", zijn antwoord: "Nee." Bekijk hieronder de reportage over de brand en schade achteraf.

Schade na brand (4 april 2023)

De verdachte ontkent, behalve de diefstal van de auto van zijn ex, niets. Ook de behoefte aan een kliniek omarmt hij, waardoor het op sommige momenten eerder lijkt op het samen zoeken naar hulp in plaats van een strafbepaling. "Ik heb nu gemerkt wat een gesloten behandeling kan doen. Ik wil drank en cannabis maar ook relaties niet meer." "Er was levensgevaar", zegt de officier van justitie als ze tot een strafeis komt. "Een woning is bij uitstek een plek waarin iemand zich veilig en geborgen hoort te voelen en dat gevoel zijn zij kwijtgeraakt. Dat reken ik verdachte zwaar aan." Er is volgens haar geen sprake van voorbedachte rade door de 'kronkel' zoals B. zijn eigen gedachten van dat moment omschrijft. Het OM eist een gevangenisstraf van vier jaar, een schadevergoeding van duizenden euro's en tbs met dwangverpleging. De advocaat van de verdachte is het niet eens met een tbs-behandeling. De rechtbank doet op 30 juni uitspraak.