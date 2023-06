Expositie over alles wat er níét kwam op de Kop van het Java-eiland

De adviescommissie die zich volledig bezighoudt met de invulling van de Kop van het Java-eiland is er na vijftien jaar mee gestopt. De Kop ziet er misschien uit als een stukje vergeten grond, maar schijn bedriegt. Meer dan honderd ideeën, van een reuzenrad tot een Amsterdams vrijheidsbeeld, zijn er de afgelopen jaren langs de adviescommissie gegaan. Geen enkele voldeed aan de eis: "Het moest het mooiste plan ter wereld zijn."

Als een waakhond voerde Maarten Kloos, nu oud-voorzitter van commissie-Kloos, zijn taak uit. Oud-wethouder Ruimtelijke Ordening, Duco Stadig, besloot in 2000 om niet te snel een keuze te maken als het ging om de ontwikkeling van de Kop van Java, of 'de mooiste plek ter wereld'. Een paar jaar werd er dan ook niets met de plek gedaan, tot Maarten van Poelgeest wethouder werd. Van Poelgeest riep, met advies van Kloos, Amsterdammers op om ideeën in te sturen voor het mooie stukje Java-eiland. "We kregen zo'n honderd ideeën binnen", vertelt Kloos. Van Poelgeest wist niet wat hij met al die ideeën aan moest. Dus kreeg hij nóg een advies van Kloos: "Stel een adviescommissie in die de ideeën beoordeelt." 'Mooiste plek ter wereld' Bij de mooiste plek ter wereld, hoorde vanzelfsprekend het mooiste plan ter wereld, vertelt de oud-voorzitter verder. Dat daarmee de lat wel héél hoog komt te liggen, daar is hij het mee eens. Een grote voedselkas, een oude windmolen in moderne stijl, een festivalterrein, een wolkenkrabber. Alles kwam voorbij, maar niets voldeed aan die ene eis.

Van Poelgeest droeg zijn stokje over aan Eric van der Burg, die in 2018 instemde met een brug. De brug zou Noord en het Java-eiland zou moeten verbinden. Op de kop zou dan een park komen, die commissie-Kloos zelf ontwierp. Zo werd er dus toch één keer 'ja' gezegd op een plan. Alleen, de brug kwam er niet. En zo verwaterde ook het plan voor een park. Vijftien jaar De commissie-Kloos, ook wel 'commissie-nee', moet na vijftien jaar de taken neerleggen. De gemeente heeft een grote 'opschoning' doorgevoerd en veel adviescommissies moeten stoppen. Er komt waarschijnlijk een nieuwe commissie die ook adviezen geeft over andere projecten, dan alleen het uitwaaipunt in Oost.

Quote "Maar misschien heeft de Kop nu wel zijn bestemming gevonden" Maarten van Poelgeest, oud-wethouder Ruimtelijke Ordening

Slavernijmuseum Oud-wethouders Stadig, Van Poelgeest én Eric van der Burg zijn aanwezig bij de expositie in het architectuurcentrum Arcam. Of Van Poelgeest het erg vindt dat de commissie die hij instelde ermee stopt? "Het is jammer", zegt hij. "Maar misschien heeft de Kop nu ook wel zijn bestemming gevonden." Daarmee doelt hij op het Nationaal Slavernijmuseum, dat misschien op de Kop gaat worden gebouwd. Van Der Burg zou eigenlijk het liefst, net als in zijn tijd als wethouder, dat er een park komt. "Ik gun de Amsterdammers meer groen." "Ik vind het uitstekend dat er een Slavernijmuseum komt", zegt Kloos. Al zijn er volgens hem andere plekken die beter passen bij het museum, zoals bij de Oranjesluizen. Dat zou dichterbij de doorvaarroute zijn van de schepen van toen. En ook al bestaat commissie-Kloos officieel niet meer, geeft hij nog wel één laatste advies over het museum op de Kop van Java: "Gewoon niet hier doen."