Wie kende Lex van Cittert? Recherche zoekt verder in cold case na vinden van zijn botten

Hij gaf vroeger tennisles en werkte in de horeca: Amsterdammer Alex of Lex van Cittert raakte in 1999 vermist. Afgelopen mei vond de politie zijn botten op een bedrijventerrein in Lelystad. De recherche zoekt naar de oorzaak van zijn dood. Wie weet er meer over het leven van Lex?

De familie van de vermiste Alex van Cittert weet na 24 jaar eindelijk waar hij is. Maar wat is er met hem gebeurd? Op 10 februari 1999 verliet hij zijn huis in de stad en kwam nooit meer terug. Volgens de politie zeggen mensen uit zijn omgeving dat hij zich bezighield met criminele zaken.

Motorclub

Op het bedrijventerrein Oostervaart in Lelystad waar zijn resten zijn gevonden, is donderdag opnieuw gegraven op zoek naar sporen. Vroeger zat er op die plek misschien een motorclub, meldt de politie. Zij spreken graag met mensen die hier meer over weten.

Ook zijn ze op zoek naar informatie over zijn privéleven: met wie ging hij om, waar was hij vaak te vinden, wat voor problemen zou hij kunnen hebben gehad? Hij zou banden met Almere en Lelystad hebben en in de horeca hebben gewerkt. Ook zou hij tennisles hebben gegeven. Wie met hem gewerkt heeft of wie iets weet en het nooit heeft durven zeggen, wordt opgeroepen om hierover te vertellen, al dan niet anoniem.