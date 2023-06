Stippelmotten bedekken bomen in spookachtige laag spinsel: "In deze omvang nog nooit gezien"

Talloze bomen in De Oeverlanden, bij de Nieuwe Meer, zijn ingepakt in een witte laag spinsel. Spookachtig bijna, is een fiets- of wandeltocht nu langs de volledig bedekte wilgen. De dader: de spinselmot.

Wandelaars en fietsers aanschouwen het natuurfenomeen aandachtig en reageren nogal verschillend op het verschijnsel. "Ja, macaber", aldus een fietser. "En het is slecht voor de natuur denk ik." Al weet een ander te vertellen: "Ik vind het een beetje eng, maar het schijnt allemaal goed te komen", geeft hij aan. "Ik heb er in ieder geval iets over gelezen. Eerst rupsen, dan vlinders en dan is het allemaal weer weg."

Spinselmot

Met grote verwondering loopt bomenexpert Hans Kaljee rond in het natuurgebied. "Wat we hier zien zijn schitterend ingepakte bomen", klinkt het enthousiast. "Wilgen helemaal in de spinsels van de spinselmot. En dit fenomeen in deze omvang heb ik nog nooit gezien zo."

En zijn de zorgen van de fietser terecht? Komt het goed met de bomen? "We zijn nu bijna bij de langste dag. Daarna maken de bomen weer nieuwe scheuten, nieuwe bladeren. Over vijf weken staan ze weer volop in blad alsof er niks aan de hand is."