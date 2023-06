Vrouw (62) betast en geslagen door tiener op AMC-pad in Zuidoost

Een jongen van een jaar of 16 of 17 heeft op dinsdagmiddag een 62-jarige vrouw met geweld vastgepakt, aangerand en geslagen. Het gebeurde rond 17.00 uur in de buurt van het bruggetje bij het Schovenhorstpad in Zuidoost, in de volksmond het AMC-pad. Picknickende mensen zouden het hebben zien gebeuren, de politie hoopt hen te kunnen spreken.