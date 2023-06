Medewerker afhaalrestaurant Pieter Calandlaan trok pistool na explosie

De horecazaak aan de Pieter Calandaan in Nieuw-West die eind mei het doelwit was van een explosie is vandaag door burgemeester Halsema gesloten. Uit het politieonderzoek bleek dat een medewerker van de zaak na de explosie een pistool pakte en achter de dader aanrende.

Op het moment van de explosie waren er meerdere mensen aanwezig in het pand. Een andere medewerker bluste de brand die na de explosie ontstond. De politie houdt rekening met verschillende scenario's, waaronder dat van een conflict in het criminele milieu. Het risico op nieuwe incidenten wordt als hoog ingeschat.

Grove schending

Halsema schrijft dat de aanwezigheid van het vuurwapen en de munitie al genoeg reden is om het pand te sluiten. Ze spreekt van een 'grove schending van de openbare orde'. "Het aantreffen van een dergelijk wapen in een pand, kan in een buurt zodanige maatschappelijke onrust met zich meebrengen dat daardoor ook de openbare orde rond dit pand wordt verstoord."

De explosie vond rond 8.00 uur in de ochtend plaats. De rolluiken waren toen geheel of gedeeltelijk naar boven. Volgens Halsema is het rond dat tijdstip druk op de weg, 'met verkeer van voetgangers, fietsers en auto’s en er zijn woningen boven de winkels'. "Er hadden personen ernstig letsel kunnen oplopen als de brand niet direct was geblust", stelt de burgemeester.