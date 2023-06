Bedenkers Voedselbos uitgeroepen tot Amsterdammertjes van het Jaar

De kinderen zijn zelf op het idee gekomen voor het voedselbos, dat in het Amsterdamse Bos te vinden is. Op het veld naast de geitenboerderij zijn frambozen en aardbeien gepland in november. In juni zijn ze teruggekomen om het fruit te oogsten.

"Het is voor de arme mensen die geen geld hebben om eten te kopen", zegt medebedenker Hermela. Volgens schoolmeester Boy van Rossum is het gesticht met oog op de toekomst: "Dat ze dan samen een plan hebben bedacht voor de toekomst is heel bijzonder."

De Amsterdammertjes van het Jaar kregen de onderscheiding in het DeLaMar-theater, waar ze hun eerste oogst aan het publiek uitdeelden.