Toevallige vondst tijdens woningbrand in Noord leidt tot aanhouding buurvrouw

De politie heeft vanavond in de Kievitstraat in Noord een vrouw opgepakt vanwege de vondst van mogelijke 'drugsgerelateerde spullen'. Dat gebeurde nadat er in een andere woning brand uitbrak.

Het ging om een brand in een frituurpan, die rond 19.45 uur ontstond. Brandweermensen zagen in een andere woning spullen liggen. "Ze hadden zoiets van, we vertrouwen het niet helemaal, het zou goed kunnen zijn dat het spullen zijn die te maken hebben met drugs", zegt een politiewoordvoerder.

Vervolgens gingen agenten ook kijken. Zij hadden hetzelfde gevoel, maar mochten nog geen onderzoek starten. Daar was eerst nog een machtiging van de rechter-commissaris nodig, maar die machtiging is inmiddels binnen. Agenten doen nu onderzoek in het huis en zijn al met een eerste gevulde papieren zak naar buiten gekomen.

De politiewoordvoerder benadrukt wel dat het niet zeker is of de spullen inderdaad met drugs te maken hebben.