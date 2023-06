Autoluw beleid heeft effect op openbaar vervoer: "Aanbod in binnenstad verminderen"

Het aantal bus- en tramlijnen in het centrum zal in de toekomst nog verder omlaag gaan. Dat staat in een document dat gaat over het openbaar vervoer vanaf 2025.

Ook wordt gesteld dat in een 'groenere, meer leefbare binnenstad' met autoluwe wegen meer gelopen en gefietst wordt. "De afstanden die moeten worden afgelegd, lenen zich daarvoor. Daarom gaan we in de binnenstad het openbaar vervoersaanbod verminderen. Dit zorgt voor meer ruimte en lucht op andere plekken voor het openbaar vervoer. De verplaatsingen die mensen in de binnenstad te voet of met de fiets maken, sluiten aan op het metronetwerk en op knooppunten waar kan worden overgestapt op het openbaar vervoer."

Reizigersaantal omhoog

De Vervoerregio verwacht mede vanwege de gemeentelijke plannen om autogebruik te ontmoedigen wel dat het aantal reizigers stijgt. Verder is het 'gewenst' om niet alleen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat openbaar vervoer te laten rijden, maar ook in de nacht.

Het is niet de eerste keer dat er gesproken wordt over minder openbaar vervoer. In maart bleek uit het concept 'Vervoerplan 2023 en 2024' dat het GVB mogelijk minder trams, bussen en metro's wil laten rijden vanwege de teruggelopen reizigersaantallen en kostenstijgingen, maar dat gaat dus om de jaren voordat het nieuwe contract waarin rekening wordt gehouden met het autoluwe beleid ingaat.