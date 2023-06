Tom en Sjors fietsen in 17 uur door Nederland voor stichting Mind

Al om 05:30 uur 's ochtends beginnen Tom en Sjors samen op de fiets. Ze beginnen in Zeeland aan de reis van 400 kilometer en willen in minder dan 17 uur door alle provincies fietsen.

De fietstocht wordt hun zwaarste uitdaging tot nu toe, zeggen de Amsterdammers. "We hebben altijd wel veel gefietst. Ik heb zeker wel 250 kilometer gefietst, Sjors ook wel eens 200 kilometer. Maar dit is de eerste uitdaging waarvan we niet weten of we het wel halen in dit tijdsbestek." zegt Tom. Net zoals in een wielerkoers heeft het duo een volgauto mee, met voeding en reserve onderdelen voor de fietsen en de moeder van Tom aan het stuur.