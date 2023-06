John Heitinga helemaal weg bij Ajax: arbeidsovereenkomst ontbonden

Heitinga had eigenlijk een contract tot en met eind juni 2025. Volgens Ajax is de beslissing om het contract te ontbinden gezamenlijk gemaakt. Hij vertrekt per 1 juli 2023.

Passend vervolg

"De clubleiding is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de club, hoopt door het ontbinden van de arbeidsovereenkomst dat de trainer zijn carrière elders een passend vervolg kan gaan geven en wenst hem daarbij veel succes", laat Ajax vanavond weten.

Begin deze maand bleek al dat Heitinga zijn functie als hoofdtrainer moest neerleggen. Volgens technisch directeur Sven Mislintat was 'de hele reis met Heitinga onvoldoende' en had hij de grote wedstrijden niet gewonnen. Op dat moment zei Mislintat nog dat hij met Heitinga om de tafel zou gaan over een nieuwe rol, 'binnen deze omgeving, of elders'. Vandaag blijkt het dus om elders te gaan.

Zeven seizoenen

Als speler doorliep Heitinga de jeugdopleiding in Amsterdam. Hij kwam zeven seizoenen uit voor de hoofdmacht van Ajax, voordat hij via Atlético Madrid, Everton, Fulham en Hertha BSC in 2015 terugkeerde. Na zijn voetbalpensioen in 2016 bekleedde de oud-international verschillende trainersfuncties binnen de jeugdopleiding van Ajax.

In mei nam Heitinga nam het stokje over van Alfred Schreuder, die ontslagen werd omdat Ajax al veel punten verspeelde in de competitie. Heitinga kon de achterstand op Feyenoord en PSV niet meer ongedaan maken. Hij haalde nog wel de bekerfinale tegen PSV, maar ook die werd verloren.