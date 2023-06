'Sterke en balvaste middenvelder' Benjamin Tahirović naar Ajax

AS-Roma-speler Benjamin Tahirović gaat Ajax versterken. Ajax heeft daarover overeenstemming bereikt met AS Roma.

"Benjamin is een sterke en balvaste middenvelder", stelt directeur voetbalzaken Sven Mislintat. "Hij is een groot talent met een geweldige mentaliteit. Over een paar dagen komt hij naar Amsterdam voor de medische keuring en om de contractuele zaken met ons af te ronden.”

Tahirović werd op 3 maart 2003 geboren in Spånga, Zweden. Hij begon zijn carrière bij het Zweedse Vasalunds IF, voordat hij in 2021 bij Roma kwam.