Hamer gebruikt bij zware mishandeling in snackbar: twee maanden celstraf en werkstraf

Een 19-jarige man moet twee maanden de cel in vanwege een zware mishandeling in januari van dit jaar in een snackbar in de stad. Ook krijgt hij 240 uur werkstraf. Dat heeft de rechtbank deze week geoordeeld.

"Uit de stukken die aangever heeft overgelegd, blijkt dat zijn dagelijks functioneren – zowel lichamelijk als psychisch – nog altijd aanzienlijk is beperkt", schrijft de rechtbank in het vonnis. "Hij heeft grote littekens en het is onzeker of hij ooit volledig zal herstellen. Hij is zijn voetballeven kwijtgeraakt en heeft studievertraging opgelopen. Verdachte is daar verantwoordelijk voor en dat rekent de rechtbank hem zwaar aan."

Volgens de advocaat van de dader werd zijn cliënt in zijn eigen zaak belaagd en bedreigd door iemand die een kop groter en breder is, maar de rechtbank vond die verklaring niet aannemelijk. Van noodweer was daarom geen sprake.

Lager

Voor het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met behulp van een wapen (geen vuurwapen) wordt normaal gesproken rond de zeven maanden gevangenisstraf gegeven. In dit geval vindt de rechter een lagere gevangenisstraf passend, omdat de verdachte niet eerder is veroordeeld, 19 jaar oud is en hij zijn leven voor de zware mishandeling 'op orde leek te hebben'.

De dader moet ook zo'n 8000 euro aan schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.