Voormalig V&D-pand in centrum wordt showroom Chinees automerk

Na jaren van leegstand is er een nieuwe huurder gevonden die in het oude V&D-pand in de Kalverstraat wil trekken. Er komt een showroom van het Chinese elektrisch automerk Zeekr, dat een huurcontract voor vijf jaar heeft getekend en naar verwachting eind dit jaar de deuren opent.

Het pand, met ingangen aan het Rokin en de Kalverstraat, kent in totaal - met begane grond en kelder - een oppervlakte van 2.000 m2. Zeekr zal deze ruimtes gebruiken voor de presentatie van auto's en laadsystemen. Daarnaast zal de flagship store als platform dienen voor samenwerkingen met start-ups en innovatiehubs.

De organisatie heeft deze plek in het centrum bewust gekozen. "In dit prachtige pand zat decennialang een warenhuis, open voor het grote publiek en onderdeel van de stad. Dat gegeven willen we terugbrengen door een platform te bieden aan duurzame start-ups, initiatieven en evenementen", schrijft Zeekr.

Leegstand

Na 128 jaar bestaan nam V&D na het faillissement in 2016 'met pijn in hun hart afscheid' van hun klanten. Kort na het vertrek van de keten werd het pand grootschalig gerenoveerd. Hierna bleven de begane grond, de kelder en de eerste verdieping leeg staan. De bovenste etages bleven wel in gebruik en dienden als kantoren, die nog steeds in gebruik zijn. Met de intrede van het Chinese automerk Zeekr zal het pand voor het eerst na zeven jaar weer gevuld zijn.

Afscheid

In 2016 nam V&D afscheid van circa 8.000 medewerkers van de warenhuizen en de bijhorende La Place-restaurants. Op de Kalverstraat werden er na de sluiting uit protest briefjes geplakt door voormalige klanten van de keten. "Ik kras je naam in een boom. Hij groeide eruit. Ik schrijf hem in het zand. Hij spoelde weg. Ik schrijf hem in mijn hart. En daar zal hij altijd blijven", was te lezen.