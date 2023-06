Straten: Bos en Lommerplantsoen kweekt wereldkampioenen tafelvoetbal

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we bij het Bos en Lommerplantsoen. Op deze zonnige dag ziet het er prachtig uit. Er licht een schitterende stadstuin in het plantsoen en het voormalige GAK-gebouw staat er prachtig naast. Tien jaar geleden lag het plantsoen er echter verloederd bij. Hoe hebben de bewoners het plantsoen opgeknapt?

Pauline woont hier sinds 2008. Toen trof ze het plantsoen er heel anders aan. “Het was hier een grote bouwput.” De gemeente was aan het treuzelen over de bestemming van het plantsoen. “Toen zijn we gaan guerrilla gardenen, dus zelf maar met tuinieren begonnen.” Pauline en haar medebewoners hebben een plan ontworpen voor het plantsoen en hebben nu een deel ervan in zelfbeheer, “om een sociaal ecosysteem te creëren".