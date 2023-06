Excuses van kabinet en leerstoel aan VU voor Surinaamse verzetsheld Anton de Kom

Dat meldt de NOS. De twee nog levende kinderen van De Kom, Ad (96) en Judith (92) namen de excuses van minister Wopke Hoekstra vanmiddag in Den Haag in ontvangst. De Kom kreeg in de jaren dertig van de vorige eeuw het stempel 'staatsgevaarlijk' van de Nederlandse regering. Ook werd hij zonder proces opgesloten en verbannen.

Ook komt er dus een Anton de Kom-leerstoel, oftewel een hoogleraarspost, aan de VU. De post wordt vanaf komend studiejaar bekleed. De leerstoel is gericht op de historische verwerking van het slavernijverleden van Nederland en de gevolgen daarvan. Het gedachtegoed van De Kom zal daarbij centraal staan.

Activisme

De Kom kwam in 1920 vanuit Suriname naar Nederland, waar hij zich actief inzette voor de emancipatie en burgerrechten van Surinamers. In 1934 publiceerde hij zijn boek Wij slaven van Suriname, een aanklacht tegen racisme, uitbuiting en koloniale overheersing.

Het was het eerste geschiedenisboek over Suriname dat door een Surinamer werd geschreven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was De Kom actief in het verzet. In concentratiekamp Sandbostel Neuengamme kreeg kreeg hij tuberculose en kwam hij in april 1945, vlak voor de bevrijding, om het leven.