VVD-raadslid Yolanda Hoogtanders wordt burgemeester van Roermond

Hoogtanders keert met haar burgemeesterschap terug naar een voor haar bekende omgeving. Het 51-jarige VVD-raadslid is namelijk geboren in Echt, net ten zuiden van Roermond. In Amsterdam werkt ze op het moment als directeur van het bedrijf Policy Productions en is ze de voorzitter van de Raad van Toezicht van het IJburg College.

"In haar jaar in de raad heeft Yolanda zich met overtuiging ingezet voor onder meer de zorg en het sociaal domein. Deze ervaring zal haar in Roermond, samen met haar achtergrond als Limburgse, ongetwijfeld enorm van pas komen", reageert fractievoorzitter Claire Martens. "We zijn als fractie blij voor de inwoners van Roermond." De VVD laat weten binnenkort bekend te maken wie Hoogtanders gaat opvolgen als raadslid.