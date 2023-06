Vuilniswagen verliest afval en veroorzaakt file op A10 Noord

Op de buitenbaan van de A10 Noord zijn twee rijstroken dicht vanwege een kapotte vuilniswagen. De achterklep van de vrachtwagen gaat niet meer dicht en daardoor verloor de wagen tijdens het rijden vuilnis. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog ongeveer een half uur duren voordat alles is opgeruimd.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat een andere vuilniswagen ter plaatse is en dat het vuilnis van het ene voertuig in de andere wordt overgeladen. Twee van de vier rijstroken zijn daardoor gesloten op het moment gesloten.

Het verkeer dat via de A1 komt en in de richting van Zaanstad moet, wordt op het moment omgeleid via de Zuid- en de West-ring.